"Qarabağ" 1 milyonluq oyunçunu transfer etmək istəyir

Avropa Liqasının qrup mərhələsinə vəsiqə qazanmağa yaxın olan ”Qarabağ” yeni hücumçu ilə güclənəcək.

Metbuat.az "Sportinfo.az"a istinadən bildirir ki, hazırda bu mövqeyə iki namizədlə danışıqlar gedir. Onlardan biri “Kolo-Kolo”dan Xordi Tompsondur.



Ağdam təmsilçisi çilili legioneri öncə icarəyə götürmək istəsə də, yerli klub bu təklifi geri çevirib. “Kolo-Kolo” forvardını birdəfəlik satmaq niyyətindədir.

Çilinin U-20 millisinin üzvü ilə "Neftçi" də maraqlanırdı. Lakin bakılılar qiyməti 1 mlyon avro civarında olan gəncə iddiasından son anda əl çəkib.

«Qarabağ» isə bu rəqəmi bir qədər aşağı salmaqla, transferi sentyabrın 5-dək reallaşdırmağa çalışır.

Azərbaycan çempionu bu yay 5 legionerlə anlaşıb. Hamidu Keyta, Juninyo, Patrik Andrade, Andrey Lunyov və Mateus Silva «köhlən atlılar»la münasibətlərini rəsmiləşdirib.

