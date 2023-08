Yalan danışmağı sevən iki bürc - Onlardan uzaq durun

Astroloqlara görə, 2 bürc altında doğulan insanlar yalan danışmağa meyilli olurlar.

Metbuat.az həmin bürcləri təqdim edir:

Balıqlar

Onlar emosional olmaqları ilə seçilirlər. Bəzən düşdükləri vəziyyət onları psixoloji cəhətdən sarsıda bilir. Ona görə də, bu durumlara düşməmək üçün sizi rahatlıqla aldada bilərlər. Bu yalan heç də həmişə "ağ yalan" olmaya bilər. Balıqlar daha çox şəxsi münasibətlərdə yalan danışır, dost mühitində isə açıqsözlü olurlar.

Şir

Yalan danışmaqda mahir olan digər bürc isə Şir bürcüdür. Daim liderlik ardınca qaçan bu insanlar öz hədəflərinə gedən yolda heç kimi "tanımırlar". Onlar öz məqsədlərinə çatmaq üçün sizi aldada bilərlər. Əksər hallarda bu yalanlar "məsum" yalanlar olur və sizə bir zərər yetirməz.

