Bu günə gözlənilən havanın keyfiyyəti açıqlanıb.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, avqustun 27-də Bakıda və Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin zəif və mülayim tərəddüdü və temperaturun iqlim normasına yaxın olacağı gözlənilir.

Bildirilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün nisbətən əlverişlidir.

