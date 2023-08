Ukrayna qüvvələri cənub cəbhəsində Zaporojye vilayətinin Rabotino qəsəbəsini işğaldan azad edib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna müdafiə nazirinin müavini Anna Malyar məlumat yayıb:



"Rabotino şəhəri azad edilib, qoşunlarımız bu qəsəbənin cənub-şərqinə doğru hərəkət edir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.