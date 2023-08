"Dəvə kimi kinli" olan bürclər - Bağışlamağı bacarmırlar

Astroloqlara görə, bəzi bürclər digərlərindən daha kinli olurlar.

Metbuat.az həmin bürcləri təqdim edir:

Balıqlar

Onlar emosional insanlar kimi tanınsalar da, həm də eqoist və aşırı qürurlu olurlar. Düşdükləri mənfi situasiyaya görə sizə qarşı kin duya bilərlər. Ən pisi də odur ki, bu xüsusiyyətləri şəxsi münasibətlərində də keçərlidir.

Əqrəblər

Əqrəblərin kinli olması heç kimə sirr deyil. Onlar bu kini unutmağı, qarşı tərəfi bağışlamağı da bacarmırlar. Onların "qırmızı xətti"ni keçsəniz, sizə qarşı nifrətləri oyanacaq. Ailədaxili məsələlərdə onlarla ehtiyatla davranmalısınız.

Şir

Şirlər mehriban və səmimi insanlar olsalar da, hegemoniya arzuları onları bəzi hallarda kobud və sərt insan kimi göstərə bilir. Hədəflərinə doğru gedən yolda onlar heç kimi tanımırlar. Qarşılarına çıxsanız, sizə qarşı kin duymağa başlayacaqlar.

