ABŞ-nin "Fox News" telekanalı Türkiyənin xəritəsini nümayiş etdirərkən İstanbulu həmin xəritəyə daxil etməyib.

Metbuat.az bildirir ki, Türkiyə mediası bu addımı təxribatçı hadisə adlandırıb.

Qeyd edək ki, Türkiyədə də yayımlanan Fox News kanalı bundan öncə də bir neçə dəfə Türkiyəyə qarşı təxribatlar edib.

