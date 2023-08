Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycan bankları 478,3 milyon manat faiz xərcləri çəkib.

Azərbaycan Mərkəzi Bankından Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 35,6% çoxdur.

Bankların aylıq faiz xərclərinin 341,4 milyon manat depozitlər üzrə faiz xərcləridir. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 39,3% çoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.