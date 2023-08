Messi bu hərəkətinə görə cəzalandırıla bilər

Argentina millisinin və ABŞ-ın "İnter Mayami" klubunun futbolçusu Lionel Messi cəzalandırıla bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Goal" məlumat yayıb.

Buna səbəb 36 yaşlı argentinalı hücumçunun "Nyu York Red Bulls"la oyundan sonra jurnalistlərə müsahibə verməməsi və media nümayəndələri ilə ünsiyyətdən imtina etməsidir.

Liqa qaydalarına görə, qarşılaşmalardan sonra futbolçular jurnalistlərin müsahibə istəyini geri çevirməməlidirlər.

Qeyd edək ki, Lionel Messi "İnter Mayami"nin heyətində keçirdiyi 9 oyunda 11 qol vurub, 3 məhsuldar ötürmə verib.

