İsveçin “Yurqorden” klubunda forma geyinən Musa Qurbanlı ölkə çempionatının son turunun rəmzi komandasında yer alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, həftəsonu “Deqerfors”la matçda 2 qol və 1 assislə yaddan qalan forvardın çıxışı 8,7 balla qiymətləndirilib.

