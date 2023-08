“Vaqner”in rəhbəri Yevgeni Priqojin bu gün Sankt-Peterburqda dəfn edilib.

Metbuat.az.az xəbər verir ki, bu barədə şirkətin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Məlumata görə, Priqojin Krasnoqvardeyski rayonunda yerləşən Poroxovskoye qəbiristanlığında torpağa tapşırılıb.

Dəfn mərasimi qohumlarının istəyinə uyğun olaraq, yalnız ən yaxın dostlarının iştirakı ilə qapalı formatda baş tutub.

