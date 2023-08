FHN “Port Baku Tower 2” biznes mərkəzində təlim keçirəcək

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Neftçilər prospekti, 153 ünvanında yerləşən “Port Baku Tower 2” biznes mərkəzində “İnzibati binalarda baş vermiş yanğınların söndürülməsi və insanların təxliyəsinin düzgün təşkili” mövzusunda 30 avqust 2023-cü il, saat 10:30 radələrində yanğın-taktiki təlim keçirəcək.

Mebuat.az xəbər verir ki, bu barədə FHN-dən bildirilib.

Təlimə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin xüsusi təyinatlı texnikaları və şəxsi heyətinin cəlb olunması nəzərdə tutulur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.