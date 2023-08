Paris meri Anna Hidalqonun rəhbərliyi altında Fransanın bir neçə şəhərinin merləri Ermənistan - Azərbaycan sərhədinə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Laçın yoluna gələn TIR karvanına başçılıq edir.

Qeyd edək ki, Fransadan Qarabağ erməniləri üçün göndərilən yüklü avtomobillər bu gün səhər İrəvandan Laçın yoluna doğru hərəkətə başlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.