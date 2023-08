Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin mənsubu Buğra Çalgay Şimali İraqda şəhid olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Belə ki, əməliyyat zonasında meydana gələn avtomobil qəzası nəticəsində hərbçi ağır yaralanıb. O xəstəxanaya çatdırılsa da, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

