Sentyabrın 16-dan səfər ayı bitir. Artıq buna baxmayaraq restoran və şadlıq saraylarında boş yerlər qalmayıb. Lakin qiymətlər heç də hamını qane etmir.

Metbuat.az xəbər verir ki, son aylar müşahidə edilən qiymət artımı restoranlardan da yan ötüşməyib.

Məhərrəm ayından əvvəl təklif edilən 35 manatlıq menyu 40-45 manat, 50 manatlıq menyu isə 55-60 manata təklif edilir.

Restoran inzibatçıları arb-yə bildirib ki, bazarda olan qiymət artımı restoranlarda menyunun bahalaşmasına səbəb olub.

