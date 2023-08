Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasının 4-cü turunda “Əl-Nəssr”in “Əl-Şəbab”ı 4:0 hesabı ilə məğlub etdiyi oyunda Kriştiano Ronaldo yeni qol sevincini nümayiş etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyunda 2 qol və 1 məhsuldar ötürmə edən Ronaldo sevincini fərqli formada qeyd edib. Ronaldo bir qoldan sonra “Siuuu” sevinci əvəzinə ənənəvi Səudiyyə rəqsini ifa edib.

Qeyd edək ki, Kriştiano Ronaldo oyundakı hər iki qolu penalti zərbəsi ilə qapıdan keçirib.

