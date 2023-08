Şəhid polkovnikin xanımı və oğlu tələbə oldu - FOTO

Vətən müharibəsində şəhid olan polkovnik-leytenant Nail Orucovun həyat yoldaşı və oğlu tələbə adı qazanıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhidin oğlu Əlihəsən Orucov Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Sənaye mühəndisliyi ixtisasına, həyat yoldaşı Nigar Ağamalıyeva isə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinə qəbul olub.



Qeyd edək ki, 1995-ci ildən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında xidmət edən Nail Orucov 2016-ci ildə ehtiyata buraxılıb. Polkovnik-leytenant Nail Orucov 2020-ci il sentyabrın 27-də başlayan Vətən müharibəsinə qatılıb. Cəbrayılın, Hadrut qəsəbəsinin, Füzulinin və Qubadlının azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb, oktyabrın 31-də Qubadlının azad edilməsi zamanı şəhid olub. Ölümündən sonra "Vətən uğrunda", "Cəbrayılın azad olunmasına görə", "Qubadlının azad olunmasına görə" medalları və "Azərbaycan Bayrağı" ordeni ilə təltif olunub.

