Milli Məclisin deputatı Vüqar İskəndərlinin qızı İlqarə İskəndərli tələbə adını qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ixtisas seçimi aparan Adil Vəliyev məlumat paylaşıb.

Belə ki, o, Bakı Dövlət Universitetin Politologiya ixtisasına qəbul olub.

