Ən baxımlı bürclər - Daim formadadırlar

Astroloqlar ən baxımlı bürcləri üzə çıxardıblar. Bu bürclər görünüşlərinə çox əhəmiyyət verirlər.

Metbuat.az mağazaya belə bəzənib gedən bürclər haqqında faktları təqdim edir:

Elementi od olan Qoç bürcü demək olar ki, hər bir işi təkbaşına öhdəsindən gəlmək istəyən və ətrafdakı insanlardan heç bir kömək tələb etməyən insanlardır. Onlar həmişə özlərini gözəl və ən yaxşı şəkildə görmək istəyirlər. Qoçlar düşünürlər ki, gün ərzində baxımlı olmaq vacib faktordur.

Şir bürcü, ümumi xüsusiyyətləri baxımından, harada və nə danışacağını çox yaxşı bilən, yerinə görə hərəkət edən insanlardır. Hər zaman diqqət istəyən bürclər qrupunda olan Şirlər baxımlı, unikal üslublarını yaratmağı sevən bürclər qrupunda daxildirlər.

Əkizlər bürcü geyim almağı çox sevsə də, səliqəsizlikdən qarderoblarını tez-tez qaydaya salmağa vaxt sərf edirlər. Onlar həmişə yüksək zövqləri və fərqliliyi ilə seçilirlər. Alış-veriş etmək, yerinə görə geyinmək hətta başqalarını da buna təlqin etmək Əkizlərin üstün keyfiyyətlərindəndir.

Əylənməyi sevən Oxatanlar xarakterlərini geyimlərində də əks etdirməyi xoşlayırlar. Onları tək rəng geyimdə nadir hallarda görmək olar.

Oğlaq bürcü də zövqlü geyinən bürclər sırasındadır. Qadın Oğlaqlar geyindikləri ilə hər kəsi heyran qoymağı bacarırlar.

