“Əgər 2024-cü ildə seçkilər keçirilərsə, yenə prezidentliyə namizəd olacağam”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski jurnalistlərə açıqlaması zamanı deyib.

O bildirib ki, ölkə qanunvericiliyinə dəyişliklik etməyə hazırdır. “Mən istəyirəm ki, hər şey şəffaf və qanuni olsun”, - deyə Zelenski qeyd edib.

Xatırladaq ki, gələn il Ukraynada prezident seçkiləri keçirilməlidir.

