“Real”ın çılğın Arda planı - 42 hücumçudan imtina edildi

“Real Madrid”in məşqçilərinin təhlillərindən sonra klub bu mövsüm hücumçu almaqdan imtina edib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, “Real”a 42 hücumçu təklif edilib. Lakin klub həm maliyyəni, həm də Arda Gülerin komandaya qayıdacağını nəzərə alaraq, transferlərdən imtina edib.

Məlumata görə, baş məşqçi Karlo Ançelotti Ardadan hücumda istifadə etməyi nəzərdən keçirir. Ançelotti Arda Gülerin klubun yeni hücum gücü ola biləcəyini hesab edir.

Qeyd edək ki, Arda Güler və Bellingemin transferindən sonra Ançelotti “Real”da taktikanı dəyişəcəyini bildirmişdi.

“Real Madird” maliyyə məsələlərinə görə Kilian Mbappe transferini təxirə salıb.

