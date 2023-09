Aparıcı İslam Mehrəliyev "Xəzər" TV-dən ayrılıb.

Metbuat.az "Milli.az"a istinadən bildirir ki, İslam bundan sonra aparıcı kimi fəaliyyətini "Space" televiziyasında davam etdirəcək. Mehrəliyevin sözügedən kanalda hansı verilişi aparacağı isə hələlik məlum deyil.

Qeyd edək ki, bir neçə ildir "Space" kanalında çalışan aparıcı Fariz İlyas bu gün sosial şəbəkə hesabında öz istəyi ilə işindən ayrıldığını yazıb.

