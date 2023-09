İngiltərə 1-ci, Azərbaycan 29-cu oldu

“Qarabağ”ın UEFA Avropa Liqasının pley-off mərhələsindəki uğurlu çıxışı Azərbaycana UEFA reytinqində növbəti xalları qazandırıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Ağdam təmsilçisi Bakıda Sloveniya klubu “Olimpiya” ilə 1:1 hesabı ilə bərabərə qalaraq, ölkə reytinqinə 0,125 xal əlavə edib.

Bununla ölkənin cari mövsümdəki xalları 2,625 olub. Son 5 mövsümdəki ümumi əmsallarının sayı 16,875-ə çatan Azərbaycan reytinqdə 29-cu pillədədir. Bir addım irəlidə olan Slovakiya ilə aradakı fərq 0,500 əmsala bərabərdir.

Baş tutan qarşılaşmalar Türkiyə, Danimarka, İsveç, Qazaxıstan, Bosniya və Herseqovinanın irəliləməsinə, Şotlandiya, Norveç, İsrail, Rumıniya, Ermənistan və Şimali İrlandiyanın geriləməsinə səbəb olub.

Reytinqə 89,178 xalla İngiltərə başçılıq edir. İspaniya (75,989) ikinci, İtaliya (71.712) isə üçüncü pillədə qərarlaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.