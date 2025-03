“Real Madrid” keçmiş futbolçusu Kriştiano Ronaldonu geri qaytara bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real” “Əl-Nəssr”in futbolçusunu icarəyə götürə bilər. İcarə mövsümün sonunda keçiriləcək klublararası dünya çempionatı ərəfəsində ola bilər. “Real” futbolçunun turnirdə oynamasını istəyir. “Real” turnirdə qalib olarsa, Ronaldo ilk dəfə dünya çempionu titulunu qazanacaq.

Qeyd edək ki, turnir ölkə çempionatları yekunlaşandan sonra təşkil edilir.

