Konfrans Liqasında səbətlər müəyyənləşdi - Püşkatma bu gündür

Bu gün Konfrans Liqasında 2023/2024 mövsümünün qrup mərhələsinin püşkü atılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbir Monakoda keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 16:30-da start götürəcək.

Mərasimdə Türkiyə təmsilçilərinin rəqibləri də müəyyənləşəcək. "Fənərbaxça" 1-ci, "Beşiktaş" isə 3-cü səbətdə yer alıb.

1-ci səbət: “Ayntraxt” (Almaniya), "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya), "Brügge" (Belçika), AZ (Alkmar, Niderland), "Gent" (Belçika), "Fənərbağça" (Türkiyə), "Lill" (Fransa), “Ferentsvaroş” (Macarıstan)

2-ci səbət: PAOK (Yunanıstan), "Slovan" (Bratislava, Slovakiya), "Makkabi" (Tel-Əviv, İsrail), "Viktoriya" (Plzen, Çexiya), "Aston Villa" (İngiltərə), “Ludoqorets” (Bolqarıstan), "Fiorentina" (İtaliya), "Bude/Qlimt" (Norveç)

3-cü səbət: "Genk" (Belçika), "Zarya" (Luqansk, Ukrayna), "Astana" (Qazaxıstan), "Beşiktaş" (Türkiyə), HİK (Finlandiya), "Legiya" (Polşa), "Spartak" (Trnava, Slovakiya), "Olimpiya" (Sloveniya)

4-cü səbət: "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina), “Klaksvik” (Farer adaları), "Aberdin" (Şotlandiya), “Çukariçki” (Serbiya), "Luqano" (İsveçrə), “Breydablik” (İslandiya), "Norşellann" (Danimarka), "Balkani" (Kosovo)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.