Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan istirahətdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Sismasis" teleqram kanalları məlumat yayıb.

Parlament sədrinin bu görüntüləri erməni seqmentində müzakirələrə səbəb olub. Ermənilər hazırda baş verən hadisələr zamanı Simonyanın istirahətini tənqid ediblər.

