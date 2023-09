Şuşada bərpa və təmir olunmuş Yuxarı Gövhərağa məscidinə (Şuşa cümə məscidi) imam təyin olunub.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, Mirabdulla Həsənli bu ayın ortalarında Yuxarı Gövhərağa məscidində fəaliyyətə başlayacağını bildirib.

O, əvvəllər Şuşa rayonunun imamı olub.

Qeyd edək ki, Yuxarı Gövhər ağa məscidi Şuşa şəhərinin mərkəzi meydanında yerləşən və şəhər ərazisində tikilmiş ən qədim məsciddir. Məscid ölkə əhəmiyyətli tarix-mədəniyyət abidəsi kimi qeydiyyata alınıb.

