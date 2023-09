"İddialı və maraqlı qrupa düşmüşük".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsindəki rəqibləri barədə danışarkən deyib.

51 yaşlı mütəxəssis təsnifat mərhələsində qarşılaşdıqları rəqiblərin də təhlükəli olduğunu bildirib:

"Qrup mərhələsinə qədər gəlməyimiz heç də asan deyildi. Qrupda asan rəqiblər olmur.

"Bayer 04" top-5 ölkəsinin komandasıdır. "Mölde" və "Hakken" də avrokubok təcrübəsinə malik klublardır və iddialıdırlar.

