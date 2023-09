Məhv edilən erməni hərbçilərin görüntüsü - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, Ermənistan Müdafi Nazirliyi bu gün 4 hərbçisinin öldüyünü, bir nəfərin yaralandığını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məhv edilən 2 hərbçinin adı açıqlanıb. Onlar Arsen Mkrtçyan və Andranik Antonyandır.

Siyasi şərhçi Asif Nərimanlı bildirib ki, adları açıqlanan hərbçilər, əslində, orduda xidmət edir:

"Məhv edilən erməni hərbçilərdən Andranik Antonyan Zəngibasar (Masis) rayonunun Yengicə (Norabats) kəndinin sakinidir. 40 yaşlı Andranik orduda xidmət etmir, sadəcə, 25 günlük təlim-məşq toplantısı adı altında çağırılıb. Bu, Ermənistanın təlim-məşq toplantısı altında canlı qüvvə topladığını və təxribata öncədən hazırlaşdığını təsdiq edir".

Arsen Mkrtçyan

Andranik Antonyan



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.