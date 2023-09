Erməni spikerin Göyçə istirahəti etiraza səbəb oldu - FOTO

Ermənistan parlamentinin rəhbəri Alen Simonyan növbəti dəfə yerli medianın hədəfinə tuş gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, saytlar sərhəddə gərginliyin artdığı vaxtda Simonyanın öz kefindən qalmadığını yazırlar.

"Simonyan həyatdan həzz almağa davam edir. O, İnstaqram səhifəsində motorlu qayıqla Göyçə gölündən fotolar paylaşır.

Azərbaycanla isə Göyçədən bir neçə kilometr aralıda yerləşən Sotk məntəqəsində döyüşlər gedir. Rəsmi məlumatlara görə, artıq 4 hərbçimiz həlak olub, biri yaralanıb", - "Jam" yazıb.

