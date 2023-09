"TV Müsavat"ın canlı efirinin qonağı ReAL Partiyasının icra katibi, ekspert Natiq Cəfərli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Natiq Cəfərli verilişdə Qarabağda baş verən son qarşıdurmalardan danışıb.

Natiq Cəfərli bildirib ki, ordumuz, hüquq mühafizə orqanlarımız, xüsusi xidmət orqanlarımız güclüdür və o bölgəyə də nəzarət edirik. Natiq Cəfərli qeyd edib ki, Qarabağdakı silahlıların əksəriyyəti muzdlulardır və maaş qarşılığında döyüşməyə gəliblər. Maaşlarını da Vardanyan verir.

Ətraflı videoda:

