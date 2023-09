Xalq artisti Emin Ağalarov qızı Afinanın "Bilik günü" ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçının həyat yoldaşı Alyona Qavrilovanın da yer aldığı paylaşımda "Bilik günü" sözləri qeyd edilib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

