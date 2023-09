Sosial şəbəkələrdə görüntüsü yayılan avtomobili xanımına hədiyyə edən şəxsin kimliyi məlum olub.

Metbuat.az bildirir ki, hədiyyə tanınmış fotoqraf Həmid Həmidliyə məxsusdur. O, avtomobili həyat yoldaşı, bloger Aytən Həmidliyə alıb. Bununla bağlı görüntüləri isə öz hesabında paylaşıb.

Görüntülər sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb. Avtomobilin qiymətinin 50 min manat civarı olduğu deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.