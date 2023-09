Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus PUA-nın səyyar yerüstü idarəetmə stansiyasının məhv edilməsinin görüntülərini yayıb.

Metbuat.az həmin görüntüləri təqdim edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.