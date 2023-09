Sentyabrın 2-si saat 12:58-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Qafan rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan Ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub.

Bu barədə Metbuat az-a Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.



Bölmələrimiz tərəfindən cavab tədbirləri görülüb.

