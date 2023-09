Misli Premyer Liqasının 5-ci turunda "Qəbələ" - "Zirə" ilə qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Zirə" bu oyunadək 4 matçın hamısında qalib gəlsə də, bu qarşılaşmada 0:1 hesabı ilə uduzub. "Qəbələ" isə ölkə çempionatından 4 matçdan sonra ilk qələbəsini qazanıb.

Oyunun videoicmalını təqdim edirik.



