Hikmət Hacıyev TDT-nin baş katibi ilə görüşüb

Türkiyənin İstanbul şəhərində Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Katibliyinin binasında TDT-nin Baş katibi Kubanıçbek Ömüralıyev Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevlə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TDT məlumat yayıb.

Görüş zamanı baş katib və Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi TDT-nin gündəliyində duran məsələləri və təşkilatın qarşıdakı tədbirlərinə hazırlıq işlərini müzakirə ediblər.

Tərəflər həmçinin türk dünyasında baş verən son hadisələrlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.

