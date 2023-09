Paşinyan Azərbaycana müharibə elan edib - "Caliber"

1991-ci il sentyabrın 2-də separatçı rejim qondarma “DQR”in elan edilməsi ilə bağlı “bəyannamə” qəbul edib. Lakin dünyanın heç bir dövləti, erməni diasporunun və ermənipərəst siyasətçilərin bütün cəhdlərinə baxmayaraq, ötən illər ərzində Qarabağı müstəqil respublika kimi tanımayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Caliber”in “YouTube” kanalında yayımlanan yeni süjetində bildirilir.

Qeyd olunur ki, 2020-ci ilin payızında Azərbaycan ordusu “Miatsum” çılğınlığına son qoyub.

“Paşinyan Qarabağla birlikdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü (86,6 min kvadrat kilometr) ictimai şəkildə tanısa da, məsələ quru sözdən o yana keçmədi. Nikol Bakı ilə sülh müqaviləsi imzalamağa özündə cəsarət tapmadı. Üstəlik, son aylar İrəvan tərəfindən sərhəd bölgəsində vəziyyətin gərginləşməsi müşahidə olunur. Azərbaycan ərazilərinin atəşə tutulması və təxribat cəhdləri artıq müntəzəm xarakter alıb. Bu isə o deməkdir ki, İrəvan əvvəlki razılaşmalardan geri çəkilmək kursunu götürüb”, - deyə videomaterialda vurğulanır.

Daha ətraflı “Caliber”in yeni süjetində:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.