Respublikaçıların təxminən 60%-i ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Trampın namizədliyini dəstəkləməyə hazırdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Voll Street Jurnal” məlumat yayıb.

Sorğuda Florida qubernatoru Ron Desantis 13%, ABŞ-ın BMT-dəki keçmiş səfiri Nikki Heyli isə 8% səs toplayıb. 19 faiz səs isə digər namizədlər arasında bölünüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.