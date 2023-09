Xoşbəxtliyinizi əldən verməmək üçün bunu edin - BÜRCLƏR

İyul - Avqust aylarındaki sevgi fırtınası başa çatır və sentyabrın 5-dən şəxsi münasibətlər sahəsində sakitlik və proqnozlaşdırıla bilən dövr başlayır. Ailə problemlərini asanlıqla və tez həll etmək olar.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Venera, ümumiyyətlə, bütün hissləri idarə edir: dad, rəng, qoxu, səs qabiliyyəti. Sevgi və gözəllik planeti həm şəxsi, həm də maliyyə münasibətlərindəki ehtiyacları və xüsusiyyətləri əks etdirir. Sentyabr ayı ərzində Venera Şir bürcü, Mars isə Tərəzi bürcündən keçərək ideal tərəfdaşınızı tapmaq üçün böyük imkanlar yaradır.

Sentyabrın sonunda Venera və Mars arasında ahəngdar aspekt formalaşır və canlı dünyamıza incəlik əlavə edir. İstənilən münaqişəni həll edə, kompromislər tapıb ittifaqı xilas edə bilərsiniz. Daxili və xarici tarazlığı tapmaq üçün payızın ilk ayından istifadə edin. Tərəfdaşınızı sakitcə dinləsəniz və fikirlərinizi nəzakətlə bildirsəniz, şəxsi münasibətlərdə harmoniyaya nail olmaq olduqca mümkündür.

Qoç

Özünüzlə daxili münaqişə vəziyyətində ola bilərsiniz, ancaq sentyabr ayında belə bir vəziyyəti düzəltmək daha asandır. İdeal tərəfdaşların olmadığını qəbul etmək vacibdir və sonra hər şey öz yerinə düşəcək və romantika, sevgi, ailə münasibətləri sahəsində sülh və xoşbəxtlik olacaq.

Hökmdarınız - Mars - həyatın enerjisinə və dinamikasına təsir edən zəiflik əlamətində hərəkət edir. Ancaq belə bir tranzit gündəlik həyatınıza hamarlıq gətirir, şəxsi münasibətlərin inkişafı üçün əlverişlidir.

Buğa

Sentyabrın əvvəlində sevgi sferası, ailə məsələləri ilə bağlı işlər səngiyir, amma narahat olmayın, ayın ikinci yarısında hər şey yaxşılığa doğru dəyişəcək. Yeni münasibətə başlamağa tələsməyin, çünki. onların davam etməsi ehtimalı azdır. Bunun üçün, bərpa və əlaqələr üzərində işləmək üçün dövr gözəldir.

Toylar üçün əlverişli ay, birlikdə yaşamağın başlanğıcı. Məsuliyyətlərin, anlaşılmazlıqların və çəkişmələrin ağırlığı altında ölmüş tərəfdaşlığı təzədən nəfəs aldırmağın və canlandırmağın vaxtıdır.

Əkizlər

Çoxlarına şəxsi həyatlarından keçmiş problemlərin qaytarılması təsir edəcək. Birincilər özlərini xatırlada bilərlər, lakin Əkizlərin heç də hamısı bundan məmnun deyil. İstəkləriniz və planlarınızla bağlı şübhələr hiss edə bilərsiniz, özünə dəyər sualı, münasibətlərdəki rolunuz da ortaya çıxır.

Əgər siz artıq toy və ya romantik səyahət planlaşdırırsınızsa, bu tədbirlərə orijinallıq əlavə etməyi unutmayın! Və birlikdə həyatınızda münasibətlər üzərində çox işləməyə hazır olun. Eyni partnyorla belə yenidən evlənmək üçün heç bir maneə yoxdur.

Xərçəng

Nostalji və bəzi hallarda hətta melanxolik sözün əsl mənasında havada olacaq. Axşam saatlarında fotoşəkillərə baxmaq gözəl əyləncə ideyası olacaq.

Sentyabrın ilk yarısı gözlədiyinizdən daha çox həftə sonları gətirəcək, lakin onlar əsl hədiyyə sayıla bilər! Axı, uşaqlara, həyat yoldaşına, romantik tərəfdaşa daha çox vaxt ayıraraq, bu vaxtı passiv və rahat keçirmək mümkün olub. Dostluqlar və romantik əlaqələr dərhal qurulacaq və əlverişli olacaq.

Şir

Sevgi sferasında daha müsbətdir. Sizin maqnetizminiz, həyata və başqalarına nikbin baxışınız artır. Potensial partnyorlar görmə sahənizə girməyə, söhbət etməyə, iltifat etməyə meyllidirlər. Ətrafınızda çoxlu insan var, amma buna görə də psixoloji yorğunluq yarana bilər.

Yumşaq, tələsməz olmağa çalışın, dedi-qodu və təlaşdan çəkinin. Şəxsi cazibəniz sayəsində siz maddi məsələlərinizi həll edə, populyarlıq qazana və layihənizi təbliğ edə bilərsiniz.

Qız bürcü

Şəxsi həyatınızda dəyişiklik vaxtıdır. Və hər şeydən əvvəl həyata, yaşayış yerinə toxunacaqlar. Bürcünüzün bir çox nümayəndəsinin həyatlarını fərqli şəkildə təşkil etmək planları olacaq. Bu, bir hərəkət, təmir, yeni bir romantika, bir uşağın doğulması ola bilər.

Subay kişilər və qadınlar uzunmüddətli əlaqələrlə bitəcək asan, xoş tanışlıqlara cəlb olunacaqlar. Aşiq olan cütlüklər birlikdə yaşamağa qərar verə bilərlər və bu, yaxın gələcəkdə xoşbəxt evliliyə doğru ilk addım olacaq.

Tərəzi

Ailə münasibətlərində və romantik sferada bir çox mühüm hadisələr baş verəcək. Sevdiyiniz insanla tək vaxt keçirdiyiniz zaman kobud kənarları hamarlaşdırmağa kömək edəcək.

Ulduzlara uzun müddət inkişaf etməyən köhnə münasibətləri bitirmək və ətrafa baxmaq tövsiyə olunur. Mövcud münasibətlər maksimum diqqət və şəxsi transformasiya tələb edir. Artan karyera ambisiyaları yaxınlıq və anlaşmaya ciddi zərər verə bilər. Hər şeyi düşünməyə vaxt ayırın və zaman hər şeyi öz yerinə qoyacaq.

Əqrəb

Şüurunuz bir az kölgədə qalıb, sizə artan emosionallıq və təcrübələrinizi təhlil etmək meyli verir. Evlilik birliyində qısqanclıq və məişət problemləri zəminində anlaşılmazlıqlar və mübahisələr mümkündür. Münasibətlərdə gözləmə taktikasını sınayın, tərəfdaşınızı izləməkdən həqiqətən həzz ala bilərsiniz.

Keçmiş yaxınlarınız sizə özünüzü xatırladacaq, ancaq əvvəlki münasibətinizə qayıtmaq istəyinə uymamalısınız. Problemlər uzaq və yaxın qohumları, əsasən də maliyyə məsələlərini gözləyir.

Oxatan

Sentyabrda evlə iş arasında qalmaq məcburiyyətində qalacaqsınız. Evli cütlüklər uşaqlara qulluq etmək, ev almaq üçün alış-veriş etmək, bir evi paylaşmaq kimi rutin fəaliyyətlərlə məşğul olurlar. Uşaqlarınızla yaradıcı fəaliyyətlərə diqqət yetirin - bu, ağlınızı problemlərdən uzaqlaşdırmağa kömək edəcək. İndi aşiq olanlar çox emosional və tələsik olacaqlar.

Bürcün gənc nümayəndələrinin evlilik və ailə qurmaq, daşınmaz əmlakla bağlı planları olacaq. Hələlik bunlar yalnız planlardır, lakin indi planlaşdırılanların çoxu yaxın gələcəkdə həyata keçiriləcək.

Oğlaq

Məşğul olan insanlar nikah yoldaşı ilə daha çox vaxt keçirməlidirlər. Həyat yoldaşınızla əmlak mübahisələri və fikir ayrılıqları sizi narahat edəcək. Qısqanclıq və inciklik hücumları romantik əhval-ruhiyyəni çox korlaya bilər, buna görə də səbirli olun və nəticə çıxarmağa tələsməyin.

Ola bilsin ki, köməyinizə keçmiş tərəfdaşlarınızdan, yaxın qohumlarınızdan, dostlarınızdan birinə ehtiyac olacaq. Ulduzlar qohumlarla münasibətləri hər cür gücləndirməyi tövsiyə edir. Bəzən qohumlar düşmənçilik edərlər, amma münaqişəyə səbəb olmamaq üçün səbirli olun.

Dolça

Bu dövr toy şənliyi və evliliyi planlaşdırmaq, həmçinin birgə gələcək haqqında ciddi söhbətlər üçün uyğun deyil. Uşaqlara xüsusi diqqət yetirin, onlarla daha tez-tez ürəkdən danışmağa çalışın.

Onların dərslərinə diqqət yetirin və səyləriniz əla nəticələr verəcəkdir. Bəlkə də bu ay iş və ailə arasında sağlam tarazlıq tapa biləcəksiniz. Cütlükdə və ailədə harmoniya birgə səfərlə möhkəmlənə bilər. Əgər tənhalar öz rahatlıq zonasından çıxmağa çalışırlarsa, o zaman xoşbəxt görüşə zəmanət verilir.

Balıq

Xüsusilə uzun müddət subay olan və axtarışda olanlar üçün bu ay eşqdə uğur təmin edilir. Köhnə yaralar sağaldı, qorxular getdi və yəqin ki, yenidən cəhd etməyə hazırsınız.

Taleyüklü tanışlıq rahat bir atmosferdə baş verə bilər. Çox tezliklə tanışlıq dairəsi xeyli genişlənəcək və onların arasında uzun illər əsl dayağa və dayağa çevriləcək birini tapmaq mümkün olacaq. Mövcud münasibətlərdə sizi narahat edən çatlar varsa, sentyabrda onlarla məşğul olmağa çalışın.

