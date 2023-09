NATO-nun Avropa İnkişaf Komitəsinin sədri Ermənistanı Alyansa qoşulmağa çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə NATO-nun Avropa İnkişaf Komitəsinin sədri Günter Fehlinger “X” sosial şəbəkəsində yazıb.

"Nikol Paşinyan, mən Ermənistanı NATO-ya üzv olmağa çağırıram. Co Bayden Ermənistanı müdafiə edəcək", - deyə Fehlinger qeyd edib.

