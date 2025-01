HƏMAS və İsrail arasında müzakirə olunan məsələlər açıqlandı

HƏMAS və İsrail arasında müzakirələr davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər arasında müzakirə edilən məsələlər yayımlanıb. İsrail dövlət xəbər agentliyi “KAN 11” tərəfindən dərc edilən sənədlər İsrail və HƏMAS arasında atəşkəs danışıqlarının əsas çərçivəsini ortaya qoyub. Tərəflər israilli girovların azad edilməsi, Qəzzanın yenidən qurulması və daimi atəşkəs barədə danışıqlar aparır. Sənəddə diqqət çəkən məqam Qəzzada ölü və diri bütün israilli girovların azad edilməsi müqabilində İsrail həbsxanalarında olan fələstinli məhbusların azad edilməsinin nəzərdə tutulmasıdır. Razılaşma İsrail qüvvələrinin Qəzzadan çıxarılması və Qəzzanın yenidən qurulmasını əhatə edir. Hərbi məntəqələrin və obyektlərin ləğv edilməsi də şərtlər arasındadır. Bundan əlavə, atəşkəsdən sonra gündə 600 yardım maşınının Qəzzaya daxil olmasına icazə veriləcək. Qadınlara üstünlük verilməklə, əsirlərin mübadiləsi mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək.

Sənədə görə, HƏMAS azad ediləcək girovların sayının siyahısını təhvil verməlidir. bu siyahının müqavilə qüvvəyə minməmişdən əvvəl verilməsini tələb edir.

