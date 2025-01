Azərbaycan İdman Akademiyasında 100-ə yaxın işçi vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, ixtisar ötən ay baş verib.

Belə ki, dekabr ayının 30-u bir qrup şəxs işdən çıxarılıb. Məlumatda bildirilir ki, ixtisarların davam edəcəyi gözlənilir.

Həmçinin qeyd edilib ki, işdən çıxarılanlar arasında vəzifəli şəxslər də var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.