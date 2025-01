Trüdo Trampın bəyanatlarına sərt reaksiya verdi

Kanadanın baş naziri Castin Trüdo Donald Trampın Kanadanın ABŞ-nin nəzarəti altına keçməsi ilə bağlı bəyanatlarına sərt cavab verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Trüdo X sosial media platformasındakı paylaşımında Kanadanın müstəqil qalacağını və belə birləşmənin mümkün olmadığını vurğulayıb. O, "Kanada və Birləşmiş Ştatlar illərdir əsas ticarət və təhlükəsizlik tərəfdaşları kimi bir-birlərinə töhfə verirlər. Bu tərəfdaşlıq region üçün çox dəyərlidir və Kanadanın müstəqil qalması bu balansın təməl daşlarından biridir", - deyə bildirib. İstefasından danışan Trüdo Kanadanın gələcəyini formalaşdıracaq yeni liderlərə yer vermənin vaxtı olduğunu ifadə edib.

Qeyd edək ki, Donald Tramp Trüdonun istefasından sonra növbəti dəfə Kanadanın ABŞ-yə birləşməli olduğunu bəyan edib. Kanadanın iqtisadi cəhətdən ABŞ-dən asılı olduğunu və bu vəziyyətin daha belə davam edə bilməyəcəyini bildirən Tramp iddia edib ki, Kanada ABŞ-ın 51-ci ştatı olmalıdır və Kanadalılar da bunu istəyir.

