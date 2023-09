Azərbaycanın daha bir cüdoçusu karyerasını başa vurdu

Azərbaycan cüdoçusu Məmmədəli Mehdiyev peşəkar karyerasını bitirməyə qərar verib.

Federasiyadan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, çoxsaylı nüfuzlu beynəlxalq turnirlərin qalibi və mükafatçısı olmuş cüdoçu 30 yaşında cüdo ilə vidalaşıb.

Qurumun rəsmi saytına açıqlama verən M. Mehdiyev idmançılara yaradılan şəraitə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə dərin minnətdarlığını bildirib: “Həmçinin, bu yolda məni müşayiət edən məşqçilərimə, mənə dəstək olan Azərbaycan Cüdo Federasiyasına, milli komandanın tibbi və texniki heyətinə təşəkkürümü bildirirəm”.

Onun sözlərinə görə cüdo mükəmməl idman növüdür: “Cüdoda əsl dostluğu, mehribanlığı, səmimiyyəti və düzgünlüyü tapdım. Arzum nümunəvi vətəndaş kimi ölkəmə xidmət etmək və gənc nəsilə dəstək olmaqdır".

Məmmədəli Mehdiyev 2020 və 2022-ci illərdə böyüklər arasında Avropa çempionatında və 2019-cu ildə Avropa Oyunlarında bürünc medal qazanıb. Onun nailiyyətləri arasında Böyük Dəbilqə və Qran-Pri yarışlarından ümumilikdə 21 medal var.

Qeyd edək ki, daha əvvəl Rüstəm Orucov və Orxan Səfərov peşəkar karyeralarını başa vurublar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.