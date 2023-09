Tural Abbaslının partiyası ilə bağlı qərar verildi

Ədliyyə Nazirliyi "AĞ Partiya"nı qeydiyyata alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə partiya sədri Tural abbaslı məlumat yayıb.

O qeyd edib ki, “Siyasi partiyalar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən düzəlişlər edərək Ədliyyə Nazirliyinə təqdim etdiyimiz məktuba bu gün səhər Ədliyyə Nazirliyindən rəsmi cavab məktubu göndərilib: "Məktubda qeyd edilir ki, AĞ Partiyanın üzvlərinin reysterinin qanuna uyğunluğu yoxlanılmış və bu proses yekunlaşaraq partiyamız qeydə alınıb", - deyə o qeyd edib.

