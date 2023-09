İslam İnqilabının Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Suriyada prezident Bəşər Əsədin müxaliflərinə qarşı döyüşən zabitlərindən olan Yəhya Rüstəmi öldürülüb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran KİV məlumat yaydı.



Zabitin İsrail ordusunun hava zərbələri nəticəsində həlak olduğu ehtimal edilir.

