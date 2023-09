Türkiyə Prezidenti Ərdoğan və Rusiya prezidenti Putinin Soçi görüşü başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, liderlər 3 saat qapalı görüş keçiriblər.

Bir azdan birgə mətbuat konfransı keçirəcəklər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.