Pakistanın Bəlucistan vilayətində hərbi helikopter qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza nəticəsində 3 hərbçi həlak olub.

Qəzaya səbəb kimi texniki nasazlıq göstərilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

