Şimali Koreya lideri Kim Çen In sentyabrda Rusiyaya səfər etməyi planlaşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “The New York Times“ ABŞ rəsmilərinə istinadən məlumat yayıb.

Qəzetin yazdığına görə, KXDR lideri ayın ortalarında Vladivostokda Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşə bilər.

Kreml məsələni şərh etməyib.

