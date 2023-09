Tanınmış məşqçi Lui van Qal argentinalı ulduz Leo Messi barədə qalmaqallı açıqlama verib.

Metbuat.az "Daily Mail"ə istinadən bildirir ki, niderlandlı məşqçi Messinin Dünya kubokunu qazanması üçün "qəsdli addımlar" atıldığını söyləyib:

"Lionel Messinin Dünya Kubokunu qazanması üçün qəsdən atılan addımlar vardı".

